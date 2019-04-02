Совмин утвердил критерии для юрлиц при предоставлении в аренду участков лесного фонда

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров установил критерии, которым должны соответствовать юрлица, производящие продукцию деревообработки и реализующие инвестиционные проекты, при предоставлении им в аренду участков лесного фонда для заготовки древесины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Соответствующее постановление правительства №208 принято 28 марта 2019 года и уже вступило в силу.

В частности, юридические лица должны реализовывать инвестиционный проект в рамках государственной программы. Годовой объем переработки деловой древесины для производства новых видов продукции должен быть не менее 80 тыс. куб.м. Еще одним требованием является создание рабочих мест в количестве, определенном в бизнес-планах реализации инвестиционных проектов.-0-