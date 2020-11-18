Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. План национальных выставок (экспозиций) Беларуси в иностранных государствах на 2021 год утвержден постановлением Совета Министров от 16 ноября 2020 года №648, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, национальные экспозиции будут продемонстрированы на международной выставке продуктов питания и напитков FHA - Food & Beverage в Сингапуре, международной туристической выставке ITB Berlin (Германия) и на международной выставке Zimbabwe International Trade Fair в городе Булавайо (Зимбабве).

Кроме того, в следующем году белорусские экспозиции будут презентованы на международной промышленной выставке "Иннопром" в российском Екатеринбурге, международной строительной выставке UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания), международной выставке продуктов питания и напитков Anuga в Кельне (Германия) и на четвертой Китайской международной выставке импорта в Шанхае (Китай).

Беларусь в 2021 году будет представлена и на таких форумах, как международная промышленная выставка International Trade and Industry Fair в городе Карачи (Пакистан) и Всемирная выставка "ЭКСПО-2020" в городе Дубай (ОАЭ).-0-