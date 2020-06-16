Совмин увеличил размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров увеличил размер компенсаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и упаковки при условии передачи отходов для обезвреживания и использования на территории страны. Соответствующее постановление от 12 июня 2020 года №338 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Компенсация расходов по сбору отходов бумаги и картона увеличена с Br90 до Br150 за тонну, стеклобоя - со Br140 до Br180 за тонну.

Размер компенсации расходов по сбору отходов остался на уровне Br150 за тонну, но сделано уточнение, что ПЭТ-бутылки выделены в отдельную категорию и компенсация за них будет на уровне Br250.

Кроме того, увеличен компенсации юрлицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору в Беларуси отходов бумажной и картонной упаковок, полученных из отходов производства и переданных для использования на территории страны по договорам поставки товаров для республиканских государственных нужд. Он составляет Br150 за тонну вместо Br90.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июня.-0-