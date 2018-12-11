Создание белорусско-узбекского кластера по переработке хлопка планируют начать в 2019 году

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан в 2019 году планируют приступить к реализации проекта по созданию совместного кластера по переработке хлопка. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект находится в высокой степени подготовки к его реализации. Именно подготовки, потому что возникает целый ряд вопросов в части взаимных обязательств сторон, которые необходимо отрегулировать. Думаю, в ближайшее время мы уточним все позиции, в начале следующего года будет принято окончательное решение и мы приступим к конкретной реализации проекта. Речь идет об участии в вертикальной интегрированной структуре, которые сегодня очень активно создаются узбекской стороной. Т.е. мы предполагаем наличие не только совместного предприятия по переработке хлопка и производства пряжи и ткани, но и выращивание в том числе", - сказал председатель концерна.

Он подчеркнул, что проект комплексный и достаточно непростой, поэтому нужно время, чтобы все правильно сделать. "Работа идет очень активно. Все стороны заинтересованы в этом", - добавил Николай Ефимчик.

Предполагается, что с белорусской стороны ключевым предприятием (своего рода оператором) выступит открытое акционерное общество "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение".

Как сообщалось ранее, предложение о совместной переработке хлопка было озвучено узбекской стороной во время встречи президентов двух стран в Ташкенте в сентябре этого года.-0-