Созданная в Беларуси криптобиржа начнет работать в полном формате в II квартале

12 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Созданная в Беларуси биржа криптовалют начнет работать в полном формате во втором квартале нынешнего года. Проект криптобиржи был представлен сегодня на выставке разработок ведущих компаний-резидентов ПВТ, которую посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал журналистам директор по развитию компании Currency.com Дмитрий Огиевич, в настоящее время криптобиржа работает в тестовом режиме, в формате закрытого релиза. "Ее запустили 15 января этого года, чтобы показать продукт аудитории, получить обратную связь, а затем внести доработки. В целом релиз оказался очень успешным, - сказал Дмитрий Огиевич. - В первые две недели в очереди на регистрацию у нас было более 100 тыс. человек. Есть большой интерес к этой теме. Готовимся к публичному релизу на весь мир".

По его словам, лидеры биржевой индустрии положительно отозвались о криптовалютной бирже, разработанной в Беларуси. "Были очень позитивные публикации в мировых СМИ про нашу страну. Говорилось, что именно у нас создано самое современное правовое поле для цифровых активов", - подчеркнул он. Участниками биржи уже стали инвесторы не только из стран СНГ, но также из Западной Европы.

Главное преимущество биржи в том, что она является своеобразным мостом между мирами традиционных финансов и цифровых валют. "Если у вас на руках цифровая валюта, то вы, зарегистрировавшись на криптобирже, получаете доступ к покупке акций, например Apple, других компаний и наоборот. Вы можете прийти с обычными деньгами и получить доступ к торговле цифровыми валютами. Все это полностью легально и, что очень важно, прозрачно. Наша цель - помочь инвесторам, простым людям в этом разобраться, понять, в чем состоят риски, и обеспечить абсолютную прозрачность", - пояснил эксперт.

Что касается предприятий, компаний, то они также проявляют большой интерес к бирже. Она открывает для них огромные возможности для привлечения инвестиций. Они могут выпускать на платформе криптобиржи токены - цифровые аналоги традиционных акций. "Предприятие может выпустить токен и получить финансирование как из Беларуси, так и из-за рубежа, - отметил Дмитрий Огиевич. - Верим, что это принесет много полезных проектов в Беларусь. Есть уже очень много заявок на регистрацию на криптобирже от наших предприятий. В основном из сферы ретейла, торговли, а также финансовые, лизинговые организации. Но эта возможность станет доступной после официального релиза проекта".

Выпуск токенов, по словам эксперта, это уже мировой тренд. В США большое развитие получают токенизированные акции, их выпускают многие инновационные компании, например в фарминдустрии. Залог успеха технологии в том, что она исключает посредников. "Для того чтобы продать акции, нужна цепочка контрагентов (банки, брокеры, нужно иметь специальные счета). Когда покупаешь токен, имеешь отношения только с площадкой, на которой торгуешь, все прозрачно", - уточнил он.

Дмитрий Огиевич сделал особый акцент на том, что криптовалютная биржа создана и запущена именно в Беларуси. "Это первая в мире биржа токенизированных активов. И мы очень гордимся, что она создана в Беларуси. Мы полностью встроились в мировую финансовую систему", - подчеркнул он. Более того, Беларусь стала лидером законодательного регулирования цифровой экономики. Принятие декрета №8 создало нормативно-правовую базу для развития и внедрения новаторских цифровых технологий в финансовой сфере.

"Тема эта новая, механика другая, отличная от традиционных финансовых инструментов. Другие страны пытаются регулирование, которое уже есть, адаптировать под криптомир. Это всегда вызывает сложности, такое регулирование не работает. Надо просто сесть и с нуля сделать новое правовое поле для этого, как это и было сделано в Беларуси", - отметил Дмитрий Огиевич.

Как сообщалось, компания Currency.com в январе 2019 года запустила регулируемую полнофункциональную торговую платформу для токенизированных биржевых активов. Проект позволяет торговать, инвестировать в традиционные финансовые инструменты с использованием криптовалюты. Currency.com получила первую лицензию Парка высоких технологий (ПВТ) на осуществление деятельности профессионального участника рынка криптовалют, выданной в соответствии с нормами декрета №8 "О развитии цифровой экономики".-0-