S&P подтвердило кредитные рейтинги Банка развития на уровне В со стабильным прогнозом

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка развития Беларуси на уровне "В/В" (прогноз стабильный), сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
Эксперты рейтингового агентства отметили "неразрывную" связь Банка развития Беларуси с правительством и "критически важную" роль банка в выполнении приоритетных государственных проектов.
S&P Global Ratings подчеркивает практически безусловную вероятность предоставления Банку развития своевременной и экстраординарной поддержки со стороны правительства, достаточной для обслуживания финансовых обязательств в случае такой необходимости.
В пресс-службе добавили, что рейтинговый прогноз Банка развития отражает сбалансированность рисков и полностью соответствует прогнозу по суверенному рейтингу Беларуси.-0-