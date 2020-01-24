24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты "Белоруснефти" обновили рекорд суточной проходки бурения при строительстве скважин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Рекорд установлен 23 января на Вишанском месторождении в Беларуси и составил 410 м.
"При бурении скважины №180 на станках "Уралмаш 3Д-76" бригада №11 Светлогорского управления буровых работ превзошла предыдущее достижение суточной проходки. Руководит бригадой мастер Дмитрий Маховиков", - уточнили на предприятии.
Предыдущий рекорд (402 м) на аналогичной установке принадлежит бригаде №8 СУБРА. Он был установлен 26 октября 2019 года при бурении скважины №154 Мармовичского месторождения.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-