Специалисты "Белоруснефти" смонтировали 35 буровых установок в январе-сентябре

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Коллектив вышкомонтажного управления "Белоруснефти" за 9 месяцев смонтировал 35 буровых установок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Так, в сентябре ВМУ передало буровому заказчику - Светлогорскому управлению буровых работ - три установки. На Вишанском и Тишковском месторождениях смонтировано по одному станку "Уралмаш 3Д-86". На Речицкой площади - эшелонный Drillmec.

Специалисты СУБРа приступили к строительству новых скважин на подготовленных буровых установках. "В сентябре на их счету было пять скважин. Четыре из них - на Речицкой площади. Глубина объектов от 2606 до 3300 м. Пятая скважина глубиной 2783 м построена на одном из новых месторождений компании "Белоруснефть" - Бескопыльновском", - уточнили в пресс-службе.

На речицком объекте идет строительство скважин в том числе и на кустовой площадке. Именно на ней задействована установка Drillmec в эшелонном исполнении. "Такой способ бурения распространен в Западной Сибири, где из-за болотистой местности скважины строят на весьма ограниченной площадке. В белорусском регионе этот формат применяют с 2014 года, когда в "Белоруснефти" появилась первая установка, расположенная на рельсовом основании. По нему и перемещается массивный комплекс от одной скважины к другой", - рассказали на предприятии.

Работает сейчас коллектив СУБРа также на Мармовичском и Вишанском месторождениях.-0-

Фото NEFT.by