Специалисты по управлению ассортиментом соберутся в Минске

Как сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия, в столице пройдет бизнес-форум "CATMAN-2019". Он соберет специалистов по управлению ассортиментом из Беларуси, России, Израиля и Украины. Управление ассортиментом – один из ключевых процессов в торговле, который объединяет и розничные компании, и производителей. Мероприятие будет проходить в форматах докладов и тематических мастер-классов.
Рынок розничной торговли динамично развивается, постоянно совершенствуются технологии и методика управления ассортиментом. На форуме обсудят: категорийный менеджмент, использование внутренних и внешних данных, правовое регулирование ценового и неценового стимулирования розничных продаж, привлечение внимания к товару, использование нестандартных инструментов в промоакциях, тренды маркетинговых коммуникаций как инструмент не ценового стимулирования, управление корзиной KVI. Это лишь часть заявленных тем предстоящих докладов и мастер-классов.
"CATMAN-2019" пройдет 27-28 сентября 2019 года на площадке отеля DoubleTree by Hilton Minsk. Организатор – компания "РитейлМаркетинг", генеральный партнер – ОАО "БПС-Сбербанк".
Генеральный информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство.
Программа бизнес-события можно посмотреть ЗДЕСЬ
Рабочие моменты "CATMAN-2018"
Фото: Оксана Манчук