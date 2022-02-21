Сравнительный рейтинг экспортных процедур в ювелирной отрасли сформируют в ЕАЭС

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сравнительный рейтинг экспортных процедур в ювелирной отрасли сформируют в странах Евразийского экономического союза. Соответствующую рекомендацию принял Совет Евразийской экономической комиссии, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет ЕЭК принял рекомендацию для развития ювелирной отрасли союза: Евразийскому ювелирному экспортному бюро рекомендовано формировать сравнительный рейтинг экспортных процедур в странах союза, - сказала Ия Малкина. - Это позволит провести анализ национального законодательства, проинформировать экспортеров о наиболее благоприятных юрисдикциях ЕАЭС для экспорта ювелирной продукции, а также узнать мнение бизнеса о существующих административных условиях экспорта".

Официальный представитель ЕЭК напомнила, что Евразийское ювелирное экспортное бюро зарегистрировано в 2021 году с целью продвижения ювелирной продукции ЕАЭС на рынки третьих стран и повышения эффективности экспорта.-0-