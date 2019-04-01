1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер вклада в белорусских банках вырос до Br8,62 тыс. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента" по вкладам физлиц за четвертый квартал 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Сумма средств на одного вкладчика на 1 января составила Br8,62 тыс. и увеличилась за четвертый квартал 2018 года на Br0,25 тыс., или на 3% (при условии наличия у физлица одного срочного банковского вклада во всех видах валют).

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разместившую в банках Br7,65 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, разместившего средства в сумме Br10,91 тыс.

За четвертый квартал 2018 года срочные банковские вклады физлиц выросли на Br396 млн, или на 2,3%, и на 1 января составили Br17,45 млрд. Основные вкладчики - резиденты (97,8% от общего объема размещенных срочных вкладов).

По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме вкладов больше, чем в национальной валюте, и составляет 76,7%. В то же время доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Так, за четвертый квартал она снизилась на 0,26 процентного пункта, а за 2018 год - на 3,3 процентных пункта.

В четвертом квартале 2018 года сохранилась тенденция роста и превышения объема безотзывных вкладов - 61,4% (на 1 октября 2018 года - 55,6%) над объемом отзывных - 38,6% (на 1 октября - 44,4%).-0-