Средняя сумма вклада в белорусских банках выросла до Br9,5 тыс.

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя сумма средств на одного вкладчика в белорусских банках (при условии наличия у физлица одного вклада) выросла до Br9,51 тыс. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц за третий квартал 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального банка.

За третий квартал средняя сумма вклада выросла на Br0,22 тыс., или на 2,3%. В целом вклады физических лиц увеличились на Br420 млн, или на 2,4%, и на 1 октября 2019 года составили Br17,89 млрд.

Основными вкладчиками среди физлиц являются резиденты. На 1 октября они разместили Br17,53 млрд, или 97,9% общего объема размещенных срочных вкладов.

По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов больше, чем в национальной валюте, и составляет 72,9%. В то же время доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. За третий квартал она снизилась на 1,2 процентного пункта, а за год (с 1 октября 2018 года) - на 4,1 процентного пункта.

Среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину старше 55 лет, разместившую в банках Br8,33 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет со вкладом Br11,42 тыс.-0-