22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата работников сельского хозяйства в 2021 году выросла на 15,5%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благоприятная ценовая конъюнктура в совокупности с принятыми мерами по финансовому оздоровлению и государственной поддержкой сельскохозяйственных организаций способствовали улучшению аграрной экономики. За 2021 год на 14,8% увеличилась выручка от реализации продукции, на 39% - прибыль. Прирост выручки и прибыли способствовали росту заработной платы работников сельского хозяйства. Впервые уровень заработной платы в сельском хозяйстве перешагнул тысячный рубеж. В среднем за год начислено Br1 062, или 115,5% к 2020 году", - сказал Игорь Брыло.

Кроме того, сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества убыточных организаций.-0-