Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1287,5

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в июле составила Br1287,5, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В июне этого года было Br1248,9.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в июле достигла Br1776,6 (темп роста к июлю минувшего года - 107,8%). В Минской области средняя зарплата составила Br1320,9 (106,7%), Гомельской - Br1149,8 (109,1%), Брестской - Br1114,5 (108,6%), Витебской - Br1083,6 (108,3%), Гродненской - Br1112 (108,1%), Могилевской - Br1057,2 (107,9%).

В целом по республике реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - июле по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8,2%.-0-