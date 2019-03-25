Срок подтверждения соответствия авто нормам ЕКМТ в Беларуси могут сократить до 1 дня

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси предлагает сократить сроки подтверждения соответствия транспортных средств техническим нормам Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), а также выдачи международных сертификатов их техосмотра с трех дней до одного. Проект соответствующего постановления уже подготовлен Минтрансом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в министерстве, принятие данного решения будет способствовать сокращению простоев транспортных средств международных автомобильных перевозчиков при проведении вышеуказанных административных процедур.

Предложения по проекту постановления принимаются по 8 апреля. Отправить их можно на электронный адрес: stb@mintrans.gov.by.-0-