Сроки действия некоторых разрешений в области промбезопасности дополнены в Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки действия некоторых разрешений в области промышленной безопасности дополнены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 апреля 2021 года №196, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, постановлением внесены изменения в положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров от 5 августа 2016 года №613.

Эти меры приняты для снижения риска распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Согласно документу при продлении срока действия и внесения изменений и (или) дополнений в соответствующее разрешение (свидетельство) до 1 января 2022 года в отношении нерезидентов Беларуси предоставлено право проведения оценки возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдельные виды работ. Эта оценка будет даваться после изучения документов и материалов без выезда на место нахождения субъекта. При проведении такой оценки соответствующее разрешение (свидетельство) будет продлеваться сроком на 1 год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-