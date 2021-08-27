Стабильный спрос активизирует возделывание бахчевых в Беларуси - Гракун 

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Стабильный спрос может активизировать возделывание бахчевых в Беларуси. Таким мнением поделился с журналистами заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун на республиканском семинаре "Развитие бахчеводства в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.





По словам замминистра, в связи с изменением климата перед сельским хозяйством поставлена задача разработать систему возделывания более теплолюбивых культур. "Мы в Беларуси активно начинаем бахчевое направление - арбуз и дыня. Также идет орех - грецкий и фундук. Уже более 130 га посажено данного ореха. Под арбузы отведено 50 га. Практически все области занимаются арбузом, за исключением северной - Витебской. И везде все получается. Арбуз растет сочный, вкусный. И по весу хорош. Сегодня мы увидим также арбузы-великаны - по 25-30 кг", - рассказал он.





Владимир Гракун уверен: самая главная заинтересованность для фермеров и хозяйств в развитии направления - не преференции и не бесплатные семена или удобрения, а спрос торговли. "При уверенности в реализации будет и интерес выращивать. Возможно достичь определенных договоренностей, чтобы торговые сети, исходя из спроса, заказывали определенные объемы продукции. И это не только бахчевые, но и другие овощные культуры - томат, баклажан, перец у нас выращивают. Наши сельхозорганизации и фермерские хозяйства готовы выращивать продукцию под заказ", - подчеркнул он.





Замминистра отметил большие перспективы развития этого направления: "В Беларусь завозится до 30 тыс. т бахчевых. Это импорт, который можно постепенно заместить".





Практическая часть семинара пройдет на базе крестьянско-фермерского хозяйства "Бахча Гринько" в Гомельском районе. Фермер Игорь Гринько поделится своим опытом и техниками выращивания. Здесь будет представлено 25-30 сортов и гибридов арбуза, дыни. А 11 сентября в Гомеле пройдет республиканский фестиваль арбуза.





Как сообщалось, в этом году бахчевые культуры размещены на площади более 50 га, планируется собрать около 700 т урожая. В основном выращивание арбузов сосредоточено в Дрогичинском, Мостовском, Гомельском районах. Отпускная цена производителей на арбузы составляет от 30 коп. до Br1.-0-