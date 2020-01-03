3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо увеличены в Беларуси с 1 января. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Ставки акцизов на спирт этиловый составит Br5,01 за 1 л безводного спирта, на спирт этиловый ректификованный технический - 4 копейки.

На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащей продукции) ставки акцизов установлены в размере Br14,88 за 1 л безводного спирта, содержащегося в готовой продукции.

До Br96 за 1 кг повышены акцизы на трубочный и курительный табак. На сигареты с фильтром в зависимости от розничной цены акцизы составят от Br24,9 до Br71,97 за 1 тыс. штук, без фильтра - Br19,16.

Ставки акцизов на автомобильное топливо класса 5 - Br298,59 за 1 т, не соответствующее классу 5 - Br481,08, дизельное топливо класса 5 - Br184,33, не соответствующее классу 5 - Br233,05.-0-