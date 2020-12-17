17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки акцизов на сигареты в 2021 году планируется увеличить на 15%. Это предусмотрено законопроектом об изменении Налогового кодекса, сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отношении табачной продукции предусмотрено поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты в целом на 15% по всем ценовым группам", - сказал Дмитрий Кийко.

Что касается алкогольной продукции, то предлагается разделить вина, сидры на несколько групп и установить различные ставки акцизов для них в зависимости от содержания спирта. Ставки акцизов на пиво и пивной коктейль хотят сохранить на уровне 2020 года. Индексация ставок на другие виды алкогольной продукции запланирована в пределах прогнозируемой инфляции.

Акцизы на автомобильное топливо и моторные масла предлагается сохранить на уровне 2020 года.

В обновленном Налоговом кодексе предлагают меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности. Среди них - продление на бессрочной основе нулевой ставки НДС по ремонту и техобслуживанию транспортных средств, выполняемых авторизированными СТО для нерезидентов; совершенствование порядка применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль; введение временного до 1 января 2025 года льготного режима налогообложения доходов, полученного от участия в инвестиционных фондах (это касается налога на прибыль, подоходного налога, налога на доход).

Кроме того, запланированы мероприятия по упрощению налогового администрирования.

Новшества будут в налогообложении малого бизнеса и самозанятых граждан. Законопроект предусматривает предоставление местным Советам депутатов право уменьшать или увеличивать ставки единого налога в зависимости от категорий плательщиков; расширение видов деятельности, которыми занимаются самозанятые с уплатой единого налога; увеличение с 1 до 2 базовых величин в год ставки сборов для ремесленников и владельцев агроусадеб; отмену единого налога на вмененный доход. ИП хотят разрешить взаимодействовать с налоговыми по экстерриториальному принципу.-0-