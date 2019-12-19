Ставки по кредитам для бизнеса от 4,99 % в долларах США и от 8 % в белорусских рублях

Как развить свой бизнес и вывести его на качественно новый уровень? Для субъектов малого и среднего предпринимательства Белинвестбанк предлагает ряд действенных инструментов, в частности привлекательные кредитные продукты с рядом преимуществ. Ставки от 4,99 % годовых в долларах США и от 8 % в белорусских рублях. Быстрые деньги в виде экспресс-кредита всего за день. Удобные программы кредитования позволят решить любые задачи, связанные с развитием бизнеса.

Экспресс-кредит

Возникла экстренная потребность в деньгах? Банк знает, насколько важно вовремя оказать финансовую поддержку. Экспресс-кредит "Оперативный" предоставляется индивидуальному предпринимателю или владельцу частного бизнеса всего за один день. Сумма кредита – до 100 тысяч белорусских рублей. Стоит отметить, что оформить "Оперативный" можно не только в национальной валюте, но и в долларах США, евро, российских рублях.

Что касается процентных ставок, то они варьируются в зависимости от валюты кредита. Обеспечение по кредиту – поручительство физических и/или юридических лиц, что не является обременительным.

Предложения в белорусских рублях

Белинвестбанк предлагает широкую линейку кредитов для ИП, микро-, малых и средних предприятий в белорусских рублях сроком до 5 лет. Ставки по ним варьируются в зависимости от сферы деятельности предприятия либо его географической расположенности.

В частности, кредитные продукты по ставке 8 % годовых предоставляются производителям экологичной упаковки и компаниям, которые осуществляют деятельность на территории юго-восточного региона Могилевской области и в городе Орше Витебской области.

Предприятия, работающие в средних, малых городах или сельской местности, организации, которые относятся к субъектам женского предпринимательства, а также компании-экспортеры смогут получить кредит под 9,5 % годовых.

Если на вашем предприятии не менее 40 % сотрудников относятся к категории социально защищенных (инвалиды, одинокие родители и т.д.), то ваша процентная ставка составит 9 % годовых.

Готов профинансировать Белинвестбанк и запуск стартапа, и поддержать бизнесменов, которые менее года назад начали свою деятельность. Ставка по кредиту в данном случае составит 10,5 % годовых.

Предприятия производственной сферы, а также осуществляющие розничную торговлю, рыбные хозяйства, лесхозы, сельскохозяйственные организации могут претендовать на кредит под 11,5 % годовых.

Максимальная сумма кредита в белорусских рублях:

для ИП – 0,3 млн;

для микропредприятия – 0,5 млн;

для малого предприятия – 2,5 млн;

для среднего предприятия – 5 млн.

Кредиты в иностранной валюте

Доступность кредитных ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса обеспечивается и за счет сотрудничества Белинвестбанка с крупными международными финансовыми институтами, в частности такими, как Всемирный банк.

Сегодня за счет ресурсов Всемирного банка предусмотрено финансирование субъектов МСБ в долларах США и евро. Оно осуществляется на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство или капитальный ремонт основных средств, а также для пополнения оборотного капитала (сырье и материалы, товары для реализации).

Максимальная сумма предоставленных ресурсов на одного субъекта МСБ – до 2,5 млн долларов США (евро).

Акция "Притягательный сезон"!

В банке сейчас проходит акция "Притягательный сезон", в рамках которой можно получить кредит по льготной ставке: 4,99 % в долларах США и от 5,59 % в евро.

Более подробную информацию об условиях предоставления кредитов субъектам МСП можно узнать контакт-центре по будним дням с 9:00 до 17:45 (обед с 13:00 до 13:45) по телефону 146 или (017) 239-02-39.

Шагай по бизнес-лестнице вместе с Белинвестбанком!

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