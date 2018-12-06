Стимулирующие меры для производства электромобилей предпринимаются в ЕАЭС

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза разрабатываются меры, которые позволят стимулировать производство и использование электромобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на заместителя директора Департамента промышленной политики ЕЭК Дину Акпанбаеву.

"В частности, предлагается снизить ставку ввозной таможенной пошлины на комплектующие, установить льготное налогообложение, что обеспечит поддержку производителей, - отметили в пресс-службе. - Покупателей экологически чистого транспорта планируется поддержать отменой уплаты транспортного налога и утилизационного сбора, субсидированием процентной ставки по кредитам, льготами при парковке, правом проезда по спецполосам для общественного транспорта". Предусмотрен также ряд других мер.

"Принятый в конце ноября Евразийским межправительственным советом план стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы в государствах - членах ЕАЭС позволит правительствам наших стран оказывать всю необходимую поддержку становлению производства и развитию рынка транспортных средств с электродвигателями", - подчеркнула Дина Акпанбаева.-0-