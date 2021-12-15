Страхар: межрегиональное сотрудничество является базисом для развития взаимной торговли в СНГ

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество является базисом для развития взаимной торговли. Об этом заявил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время X заседания Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Укреплению межрегионального сотрудничества в странах СНГ уделяется большое внимание. Именно межрегиональное сотрудничество является базисом дальнейшего развития взаимной торговли, влечет за собой кооперацию на рынке производственных, инвестиционных и трудовых ресурсов. В регионах Беларуси действуют более 800 документов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах с государствами - участниками СНГ. За 10 месяцев этого года внешнеторговый оборот Беларуси со странами СНГ составил более $39 млрд и увеличился на 36% по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

По словам Руслана Страхара, больше всего Беларусь сотрудничает с Российской Федерацией. "Исторически сложилось, что у Беларуси и России общая граница, духовная и культурная общность. Именно поэтому около 80% межрегиональных документов Республики Беларусь приходится на регионы Российской Федерации. У каждой из областей есть свои уникальные, дружественные отношения с российскими регионами, выстроенные в том числе и на личных контактах. Далеко не всегда это зависит от географического соседства. Например, тесные контакты сложились у Могилевской области с Приморским краем РФ. Наиболее значимым мероприятием в текущем году стало проведение под эгидой Могилевской области Дней Республики Беларусь в Приморском крае с 4 по 11 октября во Владивостоке. Мероприятие включало ярмарку-продажу белорусских товаров, выставку крупногабаритной техники, бизнес-форум и онлайн-мероприятия. Как результат - рост товарооборота с Приморским краем составил более 75%", - отметил он.

Одной из наиболее успешных форм обмена опытом стали двусторонние форумы регионов стран СНГ. В этом году состоялся восьмой Форум регионов Беларуси и России. По его итогам подписано более 20 соглашений между регионами двух стран и столько же между высшими учебными заведениями.

Кроме этого, около 20 документов о межрегиональном сотрудничестве действуют между Беларусью и Казахстаном. "В текущем году улучшению межрегионального сотрудничества способствовал визит в Казахстан премьер-министра Беларуси Романа Головченко в сопровождении представителей деловых кругов. Итогом встречи стало подписание пакета контрактов и соглашений, а также дорожной карты развития сотрудничества между Гродненской и Костанайской областями на 2022-2023 годы", - отметил Руслан Страхар.

Среди активных партнеров Беларуси Узбекистан. "Рассматривается вопрос об открытии Торгового дома узбекских товаров в Могилевской области", - отметил он.

Продолжается сотрудничество с регионами Азербайджана, ведется обмен в культурной сфере. Большим спросом у белорусских предприятий пользуется проводимая в Баку международная специализированная выставка InterFood.

"Заседание - отличная площадка для обсуждения широкого круга тем: от взаимной торговли до образования и культуры. Регионы выступают окнами для интеграционных процессов. Важнейшей задачей является создание пояса добрососедства по всему периметру наших границ. Торгово-экономическое сотрудничество с государствами СНГ играет важную роль для Республики Казахстан. Товарооборот за 10 месяцев составил $26 млрд", - отметил вице-министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

На заседании совета обсуждали и подготовку к первому Форуму регионов СНГ. Уже разработана его концепция. Кроме этого, подготовлен проект программы, который предусматривает четыре панельные сессии, выставку сельскохозяйственной продукции и достижений регионов стран СНГ. На сессиях планируется обсудить развитие межрегиональных кооперационных связей в промышленности, транспорте и транзите, сельском хозяйстве и предпринимательстве. Из-за эпидситуации поступило предложение перенести форум на 2022 год и провести его в очном формате.

Заседание совета прошло в режиме видеоконференции. Модератором выступил Узбекистан. По итогам онлайн-встречи председательство в Совете на 2022 год перешло к Беларуси. Следующее заседание пройдет во втором полугодии следующего года.-0-