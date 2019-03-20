Страны ЕАЭС будут обмениваться в электронном виде информацией о карантинных мерах

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза будут обмениваться в электронном виде информацией о карантинных фитосанитарных мерах. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, это предусмотрено правилами реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения применения карантинных фитосанитарных мер, утвержденных Коллегией ЕЭК.

В пресс-службе отметили, что внедрение данных правил позволит снизить уровень риска ввоза и распространения в странах союза карантинных объектов за счет обеспечения более оперативного обмена информацией между уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС. "Они начнут использовать в работе фитосанитарные сертификаты в электронном виде, эффективнее выявлять поддельные и недействительные фитосанитарные документы", - подчеркнули в ЕЭК.

"Своевременный обмен электронной информацией о введении, отмене и изменении временных карантинных фитосанитарных мер поможет устранить причины возникновения административных барьеров, связанных с введением этих мер, и, соответственно, повысить качество торговли", - добавили в пресс-службе.-0-