Страны ЕАЭС будут развивать кооперацию в судостроении

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран Евразийского экономического союза в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Рекомендация предусматривает представление в ЕЭК информации о приоритетных для стран союза видов продукции судостроения и судового комплектующего оборудования, а также о производителях этой продукции и судоремонтных заводах, - пояснили в комиссии. - Это поможет в будущем сформировать единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств - членов ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов".

Документ предусматривает развитие сотрудничества по трем направлениям. "Во-первых, Коллегия ЕЭК рекомендует учитывать приоритетные направления модернизации экономик стран союза при развитии производства продукции на таможенной территории, - отметили в пресс-службе. - Во-вторых, предлагается организовать и развивать на территории союза производство аналогов ввозимой из третьих стран продукции. В-третьих, странам ЕАЭС рекомендуется вовлекать в кооперационные цепочки производителей других стран союза".-0-