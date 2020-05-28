Страны ЕАЭС до 1 августа представят предложения по свободному перемещению товаров

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕАЭС должны до 1 августа 2020 года представить в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения в проект плана мероприятий по созданию условий беспрепятственного перемещения товаров из одной страны в другую, сообщает ТАСС со ссылкой на ЕЭК.

"Совет ЕЭК поручил представить в комиссию до 1 августа предложения в проект плана мероприятий по созданию условий беспрепятственного перемещения товаров союза с территории одной страны на другую, не имеющей общей границы ни с одним из государств - членов ЕАЭС, с учетом контроля перевозки с использованием электронных навигационных пломб", - отмечается в тексте сообщения.

Также говорится, что одним из препятствий для перемещения товаров на рынке стран ЕАЭС могло стать введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из Казахстана. "Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций заместителей министров стран союза совместно с ЕЭК. Такое требование было включено в проект приказа "О введении запрета на вывоз с территории Казахстана лома и отходов цветных и черных металлов", которое распространялось на страны союза", - поясняется в тексте.

Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян подчеркнул, что по итогам консультаций с участием заместителей министров государств - членов ЕАЭС в Казахстане было принято решение о нецелесообразности введения подобного запрета.-0-