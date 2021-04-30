Страны ЕАЭС договорились о сотрудничестве в космической сфере

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза договорились о расширении сотрудничества в космической сфере. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося 29-30 апреля в Казани заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

В повестку дня заседания был внесен вопрос о реализации межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" и перспективах сотрудничества стран союза в сфере космических услуг.

"Та большая программа, которая начинается по космосу, она непосредственно связана не только с дистанционным зондированием Земли и системой ГЛОНАСС, - сказал Михаил Мясникович. - Это также и вопросы увеличения объемов локализации, особенно то, что касается микроэлектроники, точной механики и оптики. И, безусловно, те наработки и компетенции, которыми располагают Россия, Казахстан, Беларусь, воплощаются в этот проект".

Глава Коллегии ЕЭК отметил, что в рамках ЕАЭС разрабатываются и другие программы в различных сферах. "У нас еще много впереди совместных программ, мы их наработали, и я очень рад, что премьер-министры сегодня при обсуждении вопросов повестки дня обращали внимание на необходимость углубления кооперации и создания новых совместных компаний, которые будут позиционировать себя не только на внутреннем рынке ЕАЭС, но и достаточно активно работать на внешнем контуре в рамках работы с третьими странами", - отметил Михаил Мясникович.-0-