Страны ЕАЭС планируют до конца года ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Сербией

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза намерены до конца года завершить ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Сербией. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На настоящий момент ратификационные процедуры завершены в Беларуси и России, - сказала Ия Малкина. - Армения, Казахстан и Кыргызстан находятся в процессе ратификации соглашения. При этом ожидается, что процесс будет завершен до конца года. Соглашение вступает в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении ЕАЭС, странами союза и Сербией внутригосударственных процедур".-0-