Страны ЕАЭС подписали протокол о перераспределении ввозных таможенных пошлин

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза подписали протокол о перераспределении ввозных таможенных пошлин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В соответствии с документом норматив отчисления ввозных пошлин в пользу Беларуси увеличен.
"Члены Высшего Евразийского экономического совета на заседании 1 октября в Ереване (Армения) согласовали размеры нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов Евразийского экономического союза", - отметили в ЕЭК.
Подписан протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров с 1 января 2020 года.
"Согласно протоколу нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена устанавливаются в следующих размерах: Армения - 1,220%; Беларусь - 4,860%; Казахстан - 6,955%; Кыргызстан - 1,900%; Россия - 85,065%", - подчеркнули в ЕЭК.
Положения протокола будут применяться государствами - членами ЕАЭС с 1 января 2020 года.
Сейчас нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.-0-