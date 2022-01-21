Страны ЕАЭС согласовали вопросы функционирования общего электроэнергетического рынка

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза согласовали некоторые спорные вопросы функционирования общего электроэнергетического рынка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания консультативного комитета по электроэнергетике.

"Представители государств ЕАЭС выработали единое понимание коммерческого учета электрической энергии на общем электроэнергетическом рынке (ОЭР), - отметили в пресс-службе. - В отличие от национальных рынков, где электроэнергия учитывается в точках непосредственного ее производства и потребления, на общем рынке количество принятой (переданной) электрической энергии будет измеряться на межгосударственных линиях электропередачи и служить основанием для определения фактических значений сальдо-перетоков электрической энергии между сопредельными государствами-членами. Такое понимание учета позволило также договориться о том, что отклонения фактических почасовых объемов производства и потребления субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков от плановых значений, в том числе с учетом сделок на ОЭР ЕАЭС, подлежат компенсации этими субъектами на внутреннем оптовом электроэнергетическом рынке в соответствии с законодательством государства-члена".

Стороны согласились с возможностью использования разных систем финансовых расчетов для разных видов централизованной торговли электроэнергией на ОЭР ЕАЭС и на разных этапах его развития. "Участниками мероприятия согласовано условие, при котором организация, уполномоченная на внеторговую межгосударственную передачу электроэнергии, вправе отказаться от заключения договора", - сказали в ЕЭК.

Члены консультативного комитета по электроэнергетике поручили экспертам более детально проработать вопросы регистрации свободных двусторонних договоров, а также определения и урегулирования отклонений фактических сальдо-перетоков электрической энергии от плановых значений на ОЭР ЕАЭС. "Необходимость урегулирования этих вопросов возникла в связи с разработкой проектов правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза и правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности), - пояснили в ЕЭК. - Эти документы наряду с правилами определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений и правилами информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС будут регулировать его функционирование. Правила должны быть утверждены Евразийским межправительственным советом в 2022 и 2023 годах, а вступить в силу не позднее 1 января 2025 года. Именно с момента вступления в силу этих четырех документов начнет функционировать ОЭР ЕАЭС".-0-