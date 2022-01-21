ЕЭК освободила от ввозной таможенной пошлины оксиды титана для производства химволокон в Беларуси

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял сегодня решение освободить от ввозной таможенной пошлины оксиды титана, ввозимые на территорию Беларуси для производства химических волокон и нитей в объеме не более 360 т ежегодно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

Освобождение от ввозной таможенной пошлины будет действовать по 31 декабря 2023 года. Тарифная льгота будет применяться при подтверждении целевого назначения импортируемых товаров.

"Необходимость принятия меры таможенно-тарифного регулирования связана с тем, что в настоящее время оксиды титана необходимого для белорусских предприятий состава в странах Евразийского экономического союза не производятся", - прокомментировали решение в торговом блоке ЕЭК.

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, входящий в состав Совета ЕЭК, отмечал, что оксид титана используется в производстве предприятия "Могилевхимволокно". По его словам, отмена ввозной пошлины позволит нарастить производство и поставки белорусской продукции как внутри страны, так и на экспорт.-0-