Страны ЕАЭС устранили все разногласия по общему электроэнергетическому рынку

23 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза достигли консенсуса по последнему разногласию относительно общего электроэнергетического рынка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам совещания под руководством председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, на котором обсуждался вопрос о создании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

"Стороны приняли концептуальное решение и урегулировали в международном договоре последнее разногласие, связанное с разделением на национальных рынках электроэнергии конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности, - отметили в пресс-службе. - Устранение принципиального разногласия по данному фундаментальному вопросу открывает зеленый свет для создания общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Документ планируется вынести на подписание членами Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года".

Достигнутые договоренности позволят приблизиться к реализации функционирования общего электроэнергетического рынка союза в сроки, установленные договором о ЕАЭС. "Создание общего рынка электроэнергии позволит установить прозрачные рыночные цены на электроэнергию для потребителей и будет способствовать экономическому росту стран евразийской "пятерки", - уверен Тигран Саркисян.

Во встрече принимали участие министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, министр энергетики России Александр Новак, руководители уполномоченных органов других государств - членов ЕАЭС.

Проект международного договора о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС определяет правовые основы и принципы его формирования, функционирования и развития, устанавливает сферы, которые будут урегулированы правилами его функционирования. Он также наделяет полномочиями Евразийский межправительственный совет и Совет ЕЭК по утверждению актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок ЕАЭС. Документ определяет органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают функционирование общего электроэнергетического рынка союза, его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электрической энергией на нем.-0-