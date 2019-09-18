Страны ЕАЭС в 2020 году смогут ввезти из Вьетнама беспошлинно 10 тыс. т риса

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила тарифную квоту на отдельные виды длиннозерного риса из Вьетнама, ввозимого на территории государств - членов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Тарифная квота на 2020 год определена в объеме 10 тыс. т в соответствии с положениями соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. "В отношении этого товара в объемах сверх тарифной квоты применяется ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в размере 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,03 евро за 1 кг", - добавили в ЕЭК.-0-