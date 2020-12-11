Стратегия ЕАЭС до 2025 года содержит 330 мер и механизмов по развитию интеграции - Малкина

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, принятые главами государств ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, содержат 330 мер и механизмов по развитию сотрудничества на пространстве союза. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина во время видеобрифинга по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, этот документ является своеобразной дорожной картой развития интеграции. В нем определены механизмы сотрудничества в таких сферах, как образование, наука, туризм, спорт и здравоохранение. "Последняя сфера в условиях пандемии особенно важна и находится в постоянном фокусе всеобщего внимания", - подчеркнула Ия Малкина.

План мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции должен быть утвержден в первом квартале 2021 года. Чтобы реализовать стратегию, понадобится заключить 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов, а также внести около 25 изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС и национальные законодательства.-0-