Стратегия ВЭБ.РФ нацелена на российско-белорусские интеграционные проекты

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия ВЭБ.РФ в Беларуси нацелена на реализацию российско-белорусских интеграционных проектов. Об этом заявила сегодня журналистам в Минске заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, председатель Наблюдательного совета ОАО "Банк БелВЭБ" Светлана Ячевская на международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО", передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о разрабатываемой новой стратегии развития Банка БелВЭБ на 2019-2021 годы, Светлана Ячевская подчеркнула, что в ее основе - стратегия ВЭБ.РФ, которая нацелена на российско-белорусские интеграционные проекты. "Это наш основной фокус и в 2019 году форма финансирования этих проектов не изменится, - проинформировала она. - Есть несколько вариантов. Такие проекты можно брать в кредитование как материнской компанией ВЭБ.РФ, так и белорусским банком. Это может быть обоюдная поддержка как со стороны российского, так и белорусского государства".

Что касается объемов такой поддержки, то они пока не определены. "У нас одобрен определенный лимит, но окончательно дискуссия не завершена. Ключевой вопрос - стоимость этих средств. ВЭБ.РФ готов помогать дочернему банку, предоставлять фондирование. И мы понимаем объем, вопрос - в его стоимости. От этого будет зависеть, каким объемом Банк БелВЭБ сможет воспользоваться", - сказала Светлана Ячевская.

В 2018 году Банк БелВЭБ профинансировал российско-белорусские интеграционные проекты на сумму 94,6 млрд российских рублей в эквиваленте. Стратегическим планом развития банка на 2016-2019 годы предусмотрено в 2018 году финансирование российско-белорусских интеграционных проектов в размере 72,4 млрд российских рублей в эквиваленте. Таким образом, план выполнен на 130,7%.

Основными направлениями финансовой поддержки российско-белорусской интеграции в 2018 году были финансовая поддержка российского экспорта в Беларусь (около 30 млрд российских рублей) и белорусского экспорта в Россию (более 22 млрд российских рублей). Всего поддержку банка в прошлом году получили 405 клиентов. В наиболее крупных размерах финансирование российско-белорусских интеграционных проектов получили такие клиенты, как ЗАО "Белорусская нефтяная компания", ОАО "Белорусский металлургический завод" УКХ, ОАО "Могилевхимволокно", ЗАО "Атлант", СООО "Белвест", ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "МТЗ", ОАО "Туровский молочный комбинат", ОАО "СветлогорскХимволокно" и другие.-0-