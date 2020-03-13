Стратегию экономического развития СНГ до 2030 года рассмотрит Совет глав правительств Содружества

13 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года будет вынесен на рассмотрение Совета глав правительств Содружества. Такое решение принято сегодня в Москве на заседании Экономического совета СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил посол Беларуси в РФ, полномочный представитель Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимир Семашко. "Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве Независимых Государств, - отметили в дипмиссии. - Отдельное внимание уделили проекту Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. По итогам принято решение внести проект на рассмотрение Совета глав правительств СНГ 29 мая 2020 года".

Были также одобрены проект приоритетных направлений сотрудничества государств - участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, план мероприятий по реализации концепции согласованной социальной и демографической политики государств - участников СНГ на 2020-2023 годы и изменения в положение о базовой организации Содружества по повышению квалификации и переподготовке кадров в области карантина растений. В связи с тем, что 2021 год объявлен в СНГ Годом архитектуры и градостроительства, Экономический совет одобрил план мероприятий, который предполагает проведение в будущем году архитектурных и градостроительных форумов и конкурсов, выставок, тематических научно-практических конференций, круглых столов и семинаров.

"Решением Экономического совета СНГ Минскому городскому технопарку и Фонду развития инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты России был придан статус центра коммерциализации инноваций по Межгосударственной программе инновационного сотрудничества на период до 2020 года, - добавили в пресс-службе. - Участники заседания утвердили итоги конкурса на соискание премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. Лауреатами и дипломантами стали 14 организаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана".

Следующее заседание Экономического совета СНГ решено провести 19 июня в Москве.

После заседания делегация Беларуси приняла участие в Международном экономическом форуме "СНГ+МИР".-0-