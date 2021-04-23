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23 апреля 2021, 07:41

Строительство юго-западного обхода Могилева завершится в 2023 году

Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси 21 апреля подписал распоряжение "О строительстве объекта "Юго-западный обход г. Могилева". Согласно документу строительство объекта необходимо осуществить до 31 декабря 2023 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Его возведение будет реализовано за счет средств республиканского бюджета.

Заказчиком выступает РУП "Могилевавтодор", генеральной подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ - ОАО "ДСТ №3". Строительная длина участка составляет более 12 км с большим мостом через реку Днепр.

"Возведение обхода обеспечит полное замыкание кольца вокруг города, а также пропуск транзитного транспорта в обход Могилева по всем направлениям", - отметили в пресс-службе.

Строительство объекта включено в госпрограмму "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы и госинвестпрограмму на 2021 год.-0-

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дороги Министерство транспорта и коммуникаций Могилев строительство
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