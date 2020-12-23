Строительство международного выставочного центра началось в "Великом камне"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство международного выставочного центра началось в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка.

"Выставочный центр станет одним из важных звеньев бизнес-инфраструктуры индустриального парка наряду с торгово-логистическим парком, коммерческим и торгово-выставочным центрами", - отметили в пресс-службе.

Проект реализуется при участии акционера и резидента "Великого камня" - "Чайна Мерчантс Групп".

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. На сегодня в качестве резидентов зарегистрированы 68 компаний из 14 стран с общим объемом заявленных инвестиций более $1,2 млрд. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-