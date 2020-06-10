Строительство нефтепровода Гомель-Горки будет стоить около Br300 млн и начнется 1 ноября

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство нефтепровода Гомель - Горки, который соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода "Дружба" и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти, будет стоить около Br300 млн. Об этом в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Карабань, сообщает БЕЛТА.

"Проект будет финансироваться за счет собственных средств ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Примерная стоимость, включая заполнение трубы технологической нефтью, составляет около Br300 млн", - сказал Андрей Карабань.

Общая протяженность нового магистрального нефтепровода составит до 207 км. Максимальный объем перекачки - 6 млн т в год.

"Проект первой очереди с экспертизой будет готов 30 октября текущего года, а 1 ноября мы планируем приступить к строительно-монтажным работам. Таким образом, проектные работы уже начались, ведутся геологические изыскания и геодезические работы, включая подготовку технических условий на пересечение с коммуникациями. После создания предварительной схемы размещения земельных участков начнем выполнять предварительный отвод земель", - рассказал замгендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Как сообщалось, для диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель - Горки. Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО "Гомельтранснефть Дружба", генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение "Белоруснефть".

В "Белнефтехиме" пояснили, что нефтепровод Гомель - Горки поможет организовать поставки альтернативной нефти трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан". Магистральный нефтепровод "Дружба" перед границей Беларуси разветвляется на северную и южную ветки. Построенная перемычка будет соединять эти две ветки по территории Беларуси. Если будет задействован реверс из Польши, новый нефтепровод позволит поставлять альтернативную нефть трубопроводным транспортом в том числе на "Нафтан". Сейчас такое преимущество у Мозырского НПЗ.-0-