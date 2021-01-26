Строительство нового азотного комплекса и работа с коллективом - Ляшенко о задачах на новом посту

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Ляшенко, согласованный сегодня главой государства на должность генерального директора ОАО "Гродно Азот", рассказал журналистам об основных задачах на новой должности, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе ключевых задач Игорь Ляшенко назвал реализацию проекта по строительству нового азотного комплекса, который, по его словам, "глобален не только для концерна "Белнефтехим", но и очень ощутим для всей страны". Результаты, которые должны быть получены в ходе реализации этого проекта, имеют важное значение для белорусских сельхозпредприятий, а также для увеличения экспортного потенциала страны.

"Вторая задача, которую там надо реализовать, - глубокая модернизация уже имеющихся мощностей. Причем она должна пройти без остановки основного производства (в период капитальных ремонтов) и с приростом мощностей", - сказал Игорь Ляшенко.

При этом он сделал акцент на необходимости обеспечить стабильную работу предприятия, учитывая его специфику и экологические риски. "Все должно работать так, чтобы не вызывать никаких сомнений. Мы должны быть абсолютно уверены, что и имеющиеся мощности, и новые мощности будут работать безопасно и эффективно", - подчеркнул Игорь Ляшенко.

Новый руководитель также особо отметил важность работы с коллективом "Гродно Азота". "От команды зависит всегда все. Это мое личное убеждение и мой личный опыт, - сказал он. - Коллектив "Гродно Азота" мне хорошо известен. Поэтому будем работать, будем достигать поставленных задач".-0-