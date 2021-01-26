Бывший вице-премьер Ляшенко согласован на должность гендиректора "Гродно Азота"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение Игоря Ляшенко генеральным директором ОАО "Гродно Азот", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Игорь Ляшенко давно знаком с работой "Гродно Азота", ведь он курировал это предприятие на посту вице-премьера и руководителя концерна "Белнефтехим".

"Это очень важное предприятие, стратегическое, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится - зараза накроет весь Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это. Откровенно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Не дай бог что-то случится - потеряем тысячи людей, ни в чем не повинных. Поэтому наведите порядок там".

С мая 2020 года Игорь Ляшенко руководит представительством "Гомельтранснефть Дружба" в Минске. На эту работу он перешел с должности вице-премьера, на которую был назначен в августе 2018-го. В правительстве он курировал нефтехимический комплекс и промышленность. До этого Игорь Ляшенко несколько лет возглавлял концерн "Белнефтехим".-0-

Игорь Ляшенко

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