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Экономика
01 июля 2021, 17:07

Субботин: мы сохраняем известные белорусские бренды и даем им вторую жизнь

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы сохраняем известные белорусские бренды и даем им вторую жизнь. Об этом сказал сегодня на торжественном открытии Ивенецкого филиала ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" заместитель премьер-министра Александр Субботин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Новое направление предполагает увеличение объемов производства на кондитерской фабрике и создание новых рабочих мест в регионе. Это важный проект по изготовлению импортозамещающей продукции, которую в дальнейшем планируется отправлять на экспорт в разные уголки мира. Уже в 2021 году запланирован выпуск не менее 10 наименований конфет в количестве 80-120 т в месяц, с 2022 года - 240 т в месяц.

"Мы восстанавливаем, сохраняем наши известные бренды и даем им вторую жизнь. Решение о запуске линии по производству конфет в Ивенце было принято пять месяцев назад. Оно было продиктовано временем, меняющимися рынком и условиями. Пять месяцев прошло, а уже первый цех работает. Конечно, не все гладко, не все доведено до идеального состояния, но тем не менее линия запущена и производство началось", - подчеркнул Александр Субботин.

Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен отметил: "Мы давно говорим о необходимости создания корпораций, холдингов. И сегодня такой мини-холдинг открыт на базе фабрики "Слодыч". Это новое предприятие, в которое мы вдохнули жизнь. У кондитерской фабрики станет шире ассортимент продукции, охват рынка, легче будет работать с торговлей и заходить в сети. Следующий этап - "Конфа", которая в четвертом квартале нынешнего года будет присоединена к "Слодычу". В целом предприятие имеет амбициозные планы на ближайшие пять лет. В частности, собирается значительно нарастить производство, а также выручку. И эти планы легко выполнимы, несмотря на санкции и то давление, которое оказывается сегодня на Беларусь. Экономика и бизнес всех рассудят. А мы будем продолжать работать, не обращая внимания на все происходящее, открывать новые предприятия, объединяться, развиваться, выходить на новые рынки сбыта".-0-

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предприятие продукты питания Субботин
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