Субботин: развитие точного земледелия будет способствовать получению большего объема урожая

9 декабря, Горки /Корр. БЕЛТА/. Развитие точного земледелия будет способствовать получению более качественного и большего объема урожая. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совещания, посвященного точным технологиям в сельском хозяйстве, которое проходит сегодня в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Точное земледелие, в том числе цифровизация сельского хозяйства, не только важна, но и необходима. Этот процесс призван в разы увеличить эффективность работы той или иной отрасли. Поэтому точное земледелие - один из важнейших сегментов цифровизации. В этом процессе много плюсов: экономия топлива во время обработки почвы, внесение необходимого количества удобрений, подбор культур для определенного участка и так далее. Все это способствует повышению эффективности и получению более качественного и большего объема урожая. Такая работа принесет ощутимую пользу людям, работающим на земле".

Сегодня в БГСХА собрались представители правительства и парламента, других государственных органов, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства связи и информатизации, ученые и практики. Здесь обсуждают уже работающие в Беларуси проекты, а также вырабатывают новые подходы в развитии точечного земледелия.

"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия - старейший вуз с огромной историей и традициями. Где как не здесь начинать процесс подготовки кадров. Я надеюсь, академия будет центром не только сельскохозяйственным и образовательным, но еще и центром цифровизации и точного земледелия и модератором этих идей на всю страну, - подчеркнул Александр Субботин. - Сейчас мы находимся не только в процессе обсуждения, мы уже начали реализацию отдельных проектов. Много делается: используем беспилотники для внесения удобрений, оценки почвы, интенсивно начали оценивать и оцифровывать поля, пишутся программы, как более оптимально работать на этих полях. Столько всего начато, что теперь только идти и идти вперед".-0-

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Фото Олега Фойницкого