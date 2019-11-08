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08 ноября 2019, 13:16

Субботин: в ЕАЭС создана целостная система цифровизации реального сектора

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

8 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе создана целостная система цифровизации реального сектора экономики. Об этом заявил член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин в Нью-Йорке на ежегодном заседании американо-российского делового совета, сообщили БЕЛТА в аппарате министра.

"Цифровая трансформация станет для экономики стран ЕАЭС основной движущей силой технологического развития, - сказал Александр Субботин. - Это обеспечит включение национальных экономик союза в глобальные цепочки добавленной стоимости". В частности он считает, что страны ЕАЭС могут занять свою нишу в сфере аддитивного производства. Так, в Беларуси налажен выпуск оптических лазерных систем, в России создан ряд опытно-промышленных производств по созданию оборудования для 3D-печати. "Используя преимущества производственной кооперации, а также передовой опыт ведущих мировых производителей - США и Китая - мы сможем завоевать свою долю в общемировом объеме аддитивного производства", - подчеркнул Александр Субботин.

Реализуя совместные компетенции стран Евразийского экономического союза, ЕЭК создает новый формат сотрудничества - Евразийскую сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Она даст возможность предприятиям привлекать к совместной работе малый и средний бизнес, внедрять в производство передовые решения, напрямую выходить на разработчиков технологий и партнеров для выполнения совместных НИОКР. "Созданный нами в 2017 году пилотный интернет-ресурс - электронная торговая площадка - показывает хорошие результаты, - отметил министр ЕЭК. - Средний объем торгов в месяц составляет около $1,5 млрд. К системе уже подключается и зарубежный бизнес, в частности предприниматели из Сингапура".

Еще одним важным направлением промышленной цифровизации стран ЕАЭС является создание беспилотной техники. "Наша конечная цель - создавать гибкие решения, максимально адаптированные под наши рынки сбыта, учитывающие технологические и финансовые возможности наших торговых партнеров, - заявил Александр Субботин. - Наши беспилотники должны безотказно работать в любой местности, независимо от наличия сотовой связи или GPS-сигнала".

Следующее направление - это прослеживаемость товаров. Первым шагом стало принятие Таможенного кодекса ЕАЭС и введение электронного декларирования. В дальнейшем будет создана система прослеживаемости агропромышленной продукции. В конце прошлого года уже были объединены системы электронной ветеринарной сертификации России и Беларуси. Это позволит отслеживать движение животноводческой продукции от поля до прилавка и поможет снизить долю нелегального продовольствия на рынке.

"Мы в Евразийском экономическом союзе создали целостную систему по цифровизации реального сектора. Уже в обозримом будущем это позволит вывести производственные комплексы наших стран на качественно новый современный уровень. Мы также понимаем, что роль цифровых технологий в национальных экономиках будет только возрастать, поэтому не останавливаемся на достигнутом и готовы углублять как внутреннее, так и международное сотрудничество в данном направлении", - отметил министр ЕЭК.-0-

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