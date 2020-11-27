Светлогорский ЦКК будет производить упаковку для литовской компании VMG

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" будет производить упаковочные материалы для литовской компании VMG, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского предприятия.

"Старая производственная площадка на Светлогорском ЦКК сейчас частично законсервирована. Стабильно продолжает работать лишь производство гофротары, куда, по словам генерального директора комбината Юрия Крука, и планируется привлечь инвестиции, - рассказали на предприятии. - Качество гофропродукции комбината недавно было подтверждено международным сертификатом соответствия, что позволит предприятию успешно работать с партнерами самого высокого уровня. Намерение сотрудничать с ЦКК выразила компания VMG, имеющая несколько деревообрабатывающих производств в Европе, в том числе в Беларуси, и поставляющая мебель и комплектующие для нее одному из крупнейших мировых мебельных ритейлеров".

Ожидается, что в ближайшей перспективе продукция этой компании, отправляющаяся в Европу, будет упаковываться в коробки и ящики, сделанные на Светлогорском ЦКК. Вскоре на предприятии VMG в Могилеве пройдут испытания образцов непосредственно на производственной линии.

"Реализация инвестиционного проекта позволит Светлогорскому ЦКК не только увеличить загрузку мощностей производства гофротары, но и провести модернизацию старого целлюлозного производства для получения здесь полуцеллюлозы. Специалисты рассматривают также возможность установки на площадке новой картоноделательной машины для выпуска собственной высококачественной рулонной продукции, что позволит комбинату успешно конкурировать на внутреннем рынке и нарастить объемы поставок на внешние", - отметили на предприятии.

VMG - инновационная группа компаний, занимающая лидирующие позиции в деревообрабатывающей промышленности. Сферы деятельности охватывают переработку древесины, управление бизнесом, техническое обслуживание, логистику, развитие промышленной недвижимости в Беларуси и странах ЕС. В группу входят 16 предприятий, продукция которых экспортируется в ЕС, США, Индию, Китай, Австралию и на Ближний Восток. Шведский мебельный салон IKEA, являющийся одним из крупнейших партнеров группы, реализует продукцию VMG через свои сети магазинов в разных странах мира.-0-