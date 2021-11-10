Свыше Br78 тыс. поступило в бюджет по итогам обращений граждан в КГК за 9 месяцев

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в органы Комитета государственного контроля, проведенных проверок и мониторингов в январе-сентябре в бюджет поступило более Br78 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в контрольном ведомстве.

За 9 месяцев 2020 года было возвращено Br68 тыс.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 63 должностных лица и субъекта хозяйствования, к дисциплинарной - 122 человека. Еще 6 человек освобождены от занимаемой должности, возбуждено 4 уголовных дела.

Больше всего обращений касалось деятельности предприятий и организаций. Так, в ходе проверки информации жителя Могилевской области установлены искажение бухгалтерской отчетности о полученных убытках и незаконное начисление премий. В отношении главного бухгалтера унитарного предприятия возбуждено уголовное дело за служебный подлог.

Немало претензий у граждан к работе служб жилищно-коммунального хозяйства. В январе-сентябре текущего года больше всего обращений было по вопросам содержания и ремонта жилищного фонда, благоустройства дорог, улиц и дворовых территорий, оплаты ЖКУ.

Так, на протяжении двух лет на контроле остаются обращения жильцов о выполнении капремонта дома №18 на ул. Калинина в Минске. О некачественном предпроектном обследовании и затягивании сроков ремонта сообщили жители Борисова, Солигорска, деревни Понизовье Оршанского района. В ходе комиссионного обследования подтвердилась информация минчанки о нарушении проектно-сметной документации и технических нормативных правовых актов при проведении капремонта дома №9 на ул. Куприянова в Минске.

Жалуются люди и на неоперативное выполнение заявок после обращения в службу 115. В частности, жительница Минска неоднократно подавала заявку о необходимости наведения порядка на техническом этаже и залитии своей квартиры, однако меры были приняты только после обращения в КГК. Руководителю столичного ЖЭУ указано на необходимость контроля за работой подчиненных и оперативного решения поступающих от жильцов вопросов.

Что касается сферы трудовых отношений, то чаще всего обращения связаны с несвоевременной выплатой заработной платы, нарушениями охраны труда, а также выплатой заработка в конверте. Например, Комитетом госконтроля Гомельской области за нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты к административной ответственности привлечены 23 должностных и 6 юридических лиц.

Всего в январе-сентябре в центральный аппарат Комитета государственного контроля поступило 2235 письменных и устных обращений граждан и юридических лиц, в областные комитеты госконтроля - 2766, в органы финансовых расследований - 4139. За 9 месяцев проведено 374 прямые телефонные линии и выездных приема (399 обращений). Свыше 450 звонков поступило на горячие линии - их было организовано 128 по актуальным для населения темам.-0-