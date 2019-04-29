Сжиженный газ в баллонах подорожает с 1 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сжиженный газ в баллонах для населения подорожает с 1 мая. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 апреля 2019 года №37 опубликовано на
Цена на сжиженный газ для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, c 1 мая установлена в размере Br1,11 за 1 кг.
Сейчас она составляет Br1 за 1 кг.-0-
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