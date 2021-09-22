Табачный техрегламент ЕАЭС могут дополнить требованиями к смесям для кальянов

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент на табачную продукцию Евразийского экономического союза могут дополнить требованиями к смесям для кальянов. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"ЕЭК рассмотрит предложения Казахстана по изменению техрегламента на табачную продукцию в части установления требований к табаку для кальяна. Это решение принято накануне на заседании Коллегии ЕЭК", - сказала Ия Малкина.

Она пояснила, что кодексом Казахстана "О здоровье народа и системе здравоохранения" установлены требования к табаку для кальяна, которые противоречат техрегламенту ЕАЭС. "Тем не менее при обсуждении вопроса Коллегия ЕЭК отметила целесообразность актуализации именно положений союзного техрегламента в интересах защиты жизни и здоровья граждан", - отметила представитель ЕЭК.-0-