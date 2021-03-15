Таможенные органы Беларуси принимают меры по защите прав на более чем 380 товарных знаков

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении более чем 380 товарных знаков, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Сегодня в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности включено более 380 товарных знаков, принадлежащих как зарубежным, так и белорусским правообладателям. В структуре таких товаров преобладает алкогольная продукция, бытовая химия, косметические средства, кондитерские изделия, автозапчасти, оборудование, технические масла. Сведения из этого реестра общедоступны", - рассказали в ГТК.

Если при помещении под таможенные процедуры выявляются признаки нарушения прав на включенные в реестр объекты интеллектуальной собственности, то срок выпуска таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней. В течение этого времени правообладатель или его представитель могут обратиться в таможенные органы, органы внутренних дел и другие уполномоченные органы за защитой своих прав.

В 2020 году таможенные органы по ст. 9.21 (нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности) КоАП пресекли свыше 60 правонарушений по фактам незаконного использования товарных знаков. Имел место и факт хранения контрафактных копий объектов авторского права. Предметами административных правонарушений были спортивная обувь, квадроциклы, игрушки-конструкторы для детей и автомобильные запчасти. Основными экспортерами товаров, ввезенных с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности, были представители США, Литвы и России. Суд принял решение о конфискации товаров либо о взыскании стоимости предметов правонарушений на сумму около Br1,4 млн.-0-