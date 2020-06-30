Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в порт Одессы

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти вчера вечером прибыл в порт Южный. Сегодня утром встал под разгрузку", - сказал Александр Тищенко.

В "Белнефтехиме" планируют, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ.

Отвечая на вопрос о других танкерных поставках, Александр Тищенко пояснил, что работа по ним продолжается.

Ранее SOCAR Trading (дочерняя структура SOCAR) за март - апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. т были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. т - в апреле.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-