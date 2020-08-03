Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной танкер нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"2 августа из Супсы (порт в Грузии. - Прим. БЕЛТА) вышел танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа", - сообщил Александр Тищенко.

SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Как сообщалось, в августе Беларусь также должна получить вторую партию нефти из США. Танкер с 80 тыс. т нефти сорта White Eagle Blend ожидают в Клайпеде 6-8 августа. Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" доставка будет вестись железнодорожным транспортом.-0-